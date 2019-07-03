القاهرة 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واستأهل منتخب مالي إلى دور الـ 16 بنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليًا في مصر، بعد تغلبه على منتخب أنجولا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.وأحرز هدف منتخب مالي اللاعب أمادو هايدارا فى الدقيقة 37 من المباراة.وتأهل منتخب تونس إلى الدور ثمن النهائي للبطولة بعد تعادله السلبي مع نظيره الموريتاني في المباراة التي جمعتهما على استاد السويس الجديد ضمن منافسات المجموعة ذاتها.وبذلك يكتمل عقد المنتخبات المتأهلة للدور ثمن النهائي وهي، مصر وأوغندا والكونغو الديموقراطية ومدغشقر ونيجيريا وغينيا والجزائر والسنغال والمغرب وساحل العاج وجنوب أفريقيا ومالي وتونس وغانا والكاميرون وبنين.// انتهى //00:14ت م0266