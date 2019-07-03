القاهرة 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واستحددت أطراف مباريات دور الستة عشر بنهائيات بطولة الأمم الأفريقية 2019، المقامة حاليًا في مصر، بعد انتهاء جميع مباريات دور المجموعات اليوم.ويلتقي منتخب المغرب مع منتخب بنين على ملعب السلام بالقاهرة يوم الجمعة المقبل، كما يواجه منتخب أوغندا نظيره السنغالي باستاد القاهرة الدولي في اليوم نفسه، فيما يشهد استاد الإسكندرية يوم السبت المقبل مواجهة قوية بين منتخبي الكاميرون ونيجيريا، في حين يلتقي منتخب مصر مع نظيره الجنوب أفريقي باستاد القاهرة.وتواجه مدغشقر منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأحد المقبل باستاد الإسكندرية، بينما سيلاقي منتخب الجزائر نظيره الغيني على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.وتختتم لقاءات الدور ثمن النهائي لبطولة الأمم الأفريقية 2019، يوم الاثنين المقبل بمباراة منتخب ساحل العاج أمام منتخب مالي على استاد السويس الجديد، ولقاء منتخبي غانا وتونس بإستاد الإسماعيلية.// انتهى //00:27ت م0268