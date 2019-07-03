الرياض 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسانطلقت اليوم أولى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، على ملعبه الرئيسي بالأحساء، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للفريق استعدادا للموسم الرياضي 2019 / 2020 .واجتمع رئيس مجلس إدارة النادي المهندس سعد العفالق بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، بالأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، مُرحبًا بعودة الجميع عقب تمتعهم بالإجازة ، مبينًا أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بشكل مكثف حيث أكد على ثقته الكبيرة بجميع الكوادر الفنية و الإدارية لتحقيق الأهداف المنشودة خلال الموسم المقبل.وتحت إشراف الجهاز الفني، بدأت التدريبات بالإحماء من خلال الدوران حول مساحة الملعب.وركّزت التدريبات على الجوانب اللياقية من خلال تناقل الكرات بين اللاعبين ، لتختتم بعدها الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.//انتهى //01:08ت م0270