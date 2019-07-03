رياضي / انطلاق أولى تدريبات فريق الفتح
الأربعاء 1440/10/30 هـ الموافق 2019/07/03 م واس
الرياض 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس
انطلقت اليوم أولى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، على ملعبه الرئيسي بالأحساء، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للفريق استعدادا للموسم الرياضي 2019 / 2020 .
واجتمع رئيس مجلس إدارة النادي المهندس سعد العفالق بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، بالأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، مُرحبًا بعودة الجميع عقب تمتعهم بالإجازة ، مبينًا أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بشكل مكثف حيث أكد على ثقته الكبيرة بجميع الكوادر الفنية و الإدارية لتحقيق الأهداف المنشودة خلال الموسم المقبل.
وتحت إشراف الجهاز الفني، بدأت التدريبات بالإحماء من خلال الدوران حول مساحة الملعب.
وركّزت التدريبات على الجوانب اللياقية من خلال تناقل الكرات بين اللاعبين ، لتختتم بعدها الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
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