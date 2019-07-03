تونس 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسقضت قوات الأمن التونسي مساء اليوم على عنصر إرهابي بمدينه الانطلاقه الواقعة في ضواحي العاصمة تونس .وكانت الداخلية التونسية قد نشرت اليوم بلاغًا دعت فيه إلى الإرشاد عن العنصر الإرهابي المقتول.وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن شخصًا أقدم على تفجير نفسه بعد محاصرة قوات الأمن له ، دون وقوع ضحايا .يذكر أن العاصمة التونسية قد شهدت الأسبوع الماضي تفجيرين انتحاريين أسفرا عن مقتل رجل أمن وتسجيل عدد من الإصابات .// انتهى //02:16ت م0272