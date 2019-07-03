عام / القضاء على عنصر إرهابي مطلوب في تونس
الأربعاء 1440/10/30 هـ الموافق 2019/07/03 م واس
تونس 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس
قضت قوات الأمن التونسي مساء اليوم على عنصر إرهابي بمدينه الانطلاقه الواقعة في ضواحي العاصمة تونس .
وكانت الداخلية التونسية قد نشرت اليوم بلاغًا دعت فيه إلى الإرشاد عن العنصر الإرهابي المقتول.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن شخصًا أقدم على تفجير نفسه بعد محاصرة قوات الأمن له ، دون وقوع ضحايا .
يذكر أن العاصمة التونسية قد شهدت الأسبوع الماضي تفجيرين انتحاريين أسفرا عن مقتل رجل أمن وتسجيل عدد من الإصابات .
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