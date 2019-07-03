الباحة 29 شوال 1440هـ الموافق 02 يوليو 2019م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تعازيه ومواساته في وفاة شيخ قبيلة بيضان السابق الشيخ عطية بن خضران الصغير -رحمه الله-.وسأل سموه الله للفقيد الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .وعبر شيخ قبيلة بيضان الشيخ غرم بن خضران الصغير وأبناء الفقيد عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على تعازيه التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف المصاب، داعياً الله أن يمتع سموه بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ للمملكة قادتها وولاة أمرها .// انتهى //03:03ت م0273