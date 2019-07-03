نيويورك 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واسالتقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة السفير عمر محمد أحمد صديق، وذلك بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان الشقيقة واستعراض للأوضاع السياسية الراهنة.وهنأ معالي السفير المعلمي في بداية اللقاء، مندوب جمهورية السودان لدى الأمم المتحدة بتوليه هذا المنصب المهم، متمنيًا له النجاح والتوفيق في مهمته، مؤكدًا على روابط الأخوة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.وأكد المعلمي دعم المملكة الدائم للجهود التي تبذلها السودان، مبديًا ترحيب وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بتقديم كل العون والدعم للأشقاء في وفد السودان.حضر اللقاء نائب المندوب الدائم في وفد جمهورية السودان لدى الأمم المتحدة السفير ياسر عبدالسلام، وعضو الوفد الدائم لجمهورية السودان محمد سلام، ومدير مكتب معالي المندوب الدائم في وفد المملكة حكمت بن محمد السعيد، ورئيس قسم الإعلام والمراسم في الوفد الدائم للمملكة محمد بن عبدالرحمن القاضي.// انتهى //03:24ت م0274