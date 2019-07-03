الباحة 29 شوال 1440هـ الموافق 02 يوليو 2019م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تعازيه ومواساته لرئيس لجنة شؤون الأسرة بالمنطقة عبدالعزيز بن حنش الزهراني, في وفاة والده.وسأل سمو أمير منطقة الباحة الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.وعبر رئيس لجنة شؤون الأسرة بالمنطقة باسمه ونيابة عن أسرته, عن شكره وتقديره لسمو أمير الباحة على تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يجزل لسموه الأجر والمثوبة وأن يمتعه بالصحة والعافية.// انتهى //03:30ت م0275