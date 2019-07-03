الباحة 29 شوال 1440هـ الموافق 02 يوليو 2019م واستغلق جامعة الباحة غداً استقبال طلبات القبول السنوي لخريجي الثانوية العامة للطلاب السعوديين، وذلك خلال بوابة القبول على الموقع الإلكتروني للجامعة https://portal.bu.edu.sa.ونوهت الجامعة أن القبول يشمل جميع التخصصات الأكاديمية المتاحة للبنين والبنات، وأن إعلان نتائج الترشح سيكون على دفعات، تبدأ من يوم الأربعاء 07 ذو القعدة 1440هـ.// انتهى //04:18ت م0277