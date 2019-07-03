عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1440/10/30 هـ الموافق 2019/07/03 م واس
الرياض 30 شوال 1440 هـ الموافق 3 يوليو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يستقبل المفوض السامي لتحالف الحضارات
القيادة تعزي رئيس الإمارات وحاكم الشارقة
الأمير محمد بن سلمان يبعث برقيتي شكر للإمبراطور ناروهيتو وشينزو آبي
مجلس الوزراء ينوه بنجاح قمة أوساكا.. ويتطلع لاستضافة المملكة القمة العام المقبل
القصبي: ولي العهد يمتلك مقومات التغيير ونقل المملكة إلى مكانة دولية غير عادية
الجبير يلتقي وسائل الإعلام اليابانية
السفير الفهادي: زيارة ولي العهد لليـابان دفــعة للـرؤيــة المشـتركة
خالد الفيصل يتسلم تقرير مستشفيات القوات المسلحة
فهد بن سلطان يلتقي أهالي تبوك
اتفاقية لدعم حرفيي الجوف
العاهل السويدي يمنح السفير الجديع وسام «النجم القطبي»
تسعة مدنيين ضحايا اعتداء الحوثي على مطار أبها
باكستان تشكر المملكة على إدراجها ضمن مبادرة طريق مكة
«مسام» ينتزع 604 ألغام خلال الأسبوع الرابع من يونيو
ترمب يحذر إيران من «اللعب بالنار» .. ورفض دولي للانتهاك النووي
رئيس المجلس الشعبي الجزائري يقدم استقالته
المملكة للأمم المتحدة: التقدم محدود في معالجة أزمة الروهينغا
الجيش اليمني يحرّر مواقع استراتيجية في تعز.. ويأسر 15 حوثياً
مساعٍ حوثية لرفع الحصانة عن البرلمانيين الرافضين للانقلاب
إدانة عربية وإسلامية لافتتاح نفق جنوب المسجد الأقصى
قتلى وجرحى في النيجر
القبض على دواعش في سدني
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