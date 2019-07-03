الرياض 30 شوال 1440 هـ الموافق 3 يوليو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يستقبل المفوض السامي لتحالف الحضاراتالقيادة تعزي رئيس الإمارات وحاكم الشارقةالأمير محمد بن سلمان يبعث برقيتي شكر للإمبراطور ناروهيتو وشينزو آبيمجلس الوزراء ينوه بنجاح قمة أوساكا.. ويتطلع لاستضافة المملكة القمة العام المقبلالقصبي: ولي العهد يمتلك مقومات التغيير ونقل المملكة إلى مكانة دولية غير عاديةالجبير يلتقي وسائل الإعلام اليابانيةالسفير الفهادي: زيارة ولي العهد لليـابان دفــعة للـرؤيــة المشـتركةخالد الفيصل يتسلم تقرير مستشفيات القوات المسلحةفهد بن سلطان يلتقي أهالي تبوكاتفاقية لدعم حرفيي الجوفالعاهل السويدي يمنح السفير الجديع وسام «النجم القطبي»تسعة مدنيين ضحايا اعتداء الحوثي على مطار أبهاباكستان تشكر المملكة على إدراجها ضمن مبادرة طريق مكة«مسام» ينتزع 604 ألغام خلال الأسبوع الرابع من يونيوترمب يحذر إيران من «اللعب بالنار» .. ورفض دولي للانتهاك النوويرئيس المجلس الشعبي الجزائري يقدم استقالتهالمملكة للأمم المتحدة: التقدم محدود في معالجة أزمة الروهينغاالجيش اليمني يحرّر مواقع استراتيجية في تعز.. ويأسر 15 حوثياًمساعٍ حوثية لرفع الحصانة عن البرلمانيين الرافضين للانقلابإدانة عربية وإسلامية لافتتاح نفق جنوب المسجد الأقصىقتلى وجرحى في النيجرالقبض على دواعش في سدني// يتبع //06:01ت م0003