وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( موقف مشرف تجاه فلسطين ) : عرفت المملكة منذ نكبة الشعب الفلسطيني حيث شرد أبناؤه في كثير من الأمصار والأقطار في أعقاب وعد «بلفور» المشؤوم، الـذي أجاز قيام الكيان الإسرائيلي المحتل على أنقاض حقوق الفلسطينيين وحريتهم وسيادتهم على أرضهم، وهو وعد يتناقض تمام الـتناقض مع المواثيق والـقرارات والأعراف الأممية المرعية ذات الصلة، عرفت المملـكة منذ ذلـك الحين بوقوفها إلـى جانب الـشعب الفلسطيني للدفاع عنه والمنافحة عن حقوقه المشروعة في كل محفل، ومازالـت المملـكة متمسكة بذلـك الموقف المشرف الـذي يعد من أهم مواقفها الـثابتة تجاه تلك القضية العادلة التي يحاول الكيان الإسرائيلي الغاصب التملص من مقتضياتها ومسلماتها للقفز على حقوق الفلسطينيين وسلب إرادتهم التي مازالت قوية ومتصاعدة للعودة إلى ديارهم.وواصلت : وقد جدد مجلـس الـوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملـك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- في جلسته المعتادة المعقودة يوم أمس على ذلك الموقف الثابت من القضية الفلسطينية بمواصلة دعم المملكة اللامحدود للاجئين الفلسطينيين، وتشهد دول العالم بمنظماتها وهيئاتها ومؤسساتها أن المملكة تمثل أكبر داعم سياسي لتلك القضية، وأكبر الـدول المتبرعة بالأموال الطائلة للتخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني ومساعدته على تحمل أزمته القائمة، وقد اتضح تجديد هذا الموقف النبيل أمام مؤتمر دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيلاللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» المنعقد بمدينة نيويورك الأمريكية، وقد اشتملت كلمة المملكة أمام المؤتمر التأكيد على حق الفلسطينيين العودة إلى وطنهم المسلوب.وتابعت : وهو حق لا يمكن بأي حال من الأحوال التصرف فيه لأنه غير قابل للتصرف بحكم أنه يمثل حقيقة ثابتة وراسخة لا يمكن جهلها أو تجاهلها بمرور الـزمن، ولا يمكن إسقاطها بالتقادم، فذلك الحق هو إنساني وأخلاقي بالدرجة الأولى، وهو حق قانوني وسياسي مكفول بموجب الـقرارات الدولية المرعية التي مازال الكيان الإسرائيلي المحتل يقفز عليها ويحاول تضليل الـرأي الـعام العالمي بحقه في البقاء فوق أراض محتلة لا يملكها، فالتاريخ يشهد أن فلـسطين عربية وستظل عربية رغم أنوف أولئك الطغاة المشوهين للحقائق التاريخية غير القابلة للتشويه.وختمت : لقد نادت المملكة ومازالت تنادي في كل محفل بأن قضية فلسطين هي القضية المركزية الأولـى للأمة العربية، وأن منطقة الـشرق الأوسط ستبقى على صفيح ساخن من الأزمات العالقة إلـى أن يعود الحق إلـى أصحابه، وتلك القضية مدعومة من قبل المجتمع الدولي المنصف الذي مازال يرى أن مشاكل دول المنطقة لا يمكن حلها إلا بحل القضية الفلسطينية حلا عادلا ودائما وثابتا، يمنح الحق للفلسطينيين بعودتهم إلى ديارهم وتسوية قضيتهم وفقا للمشروع العربي ومشروع الدولتين ووفقا لما نصت عليه القرارات الأممية ذات الصلة بالأزمة.// انتهى //06:01ت م0005