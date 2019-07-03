بيلو هوريزونتي 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسوجه المنتخب البرازيلي لكرة القدم لطمة قوية إلى نظيره الأرجنتيني وبدد أحلامه في العودة لمنصات التتويج للمرة الأولى منذ أكثر من ربع قرن وتغلب عليه 2 / صفر في الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقامة حاليًا بالبرازيل.وأنهى المنتخب البرازيلي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله جابرييل جيسوس في الدقيقة 19 ،وفي الشوط الثاني سجل روبرتو فيرمينو الهدف الثاني للسامبا في الدقيقة 71 .وتأهل منتخب (راقصو السامبا) إلى نهائي كوبا أمريكا للمرة ال20 واقترب خطوة هائلة من التتويج بلقبه التاسع في البطولة.ويلتقي المنتخب البرازيلي في النهائي يوم الأحد المقبل مع الفائز من المباراة الأخرى بالمربع الذهبي والتي تقام مساء اليوم بين منتخبي تشيلي حامل اللقب وبيرو.// انتهى //06:02ت م0006