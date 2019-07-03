طرابلس 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسأدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية القصف الذي تعرض له مركز إيواء تاجوراء والذي أسفر عن سقوط عشرات المهاجرين بين قتلى وجرحى.وطالب المجلس في بيان له اليوم البعثة الأممية لدى ليبيا إرسال لجنة تقصي حقائق لمعاينة موقع القصف،كما ناشد المجتمع الدولي من خلال الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية باتخاذ موقف واضح من هذه الانتهاكات المستمرة ووقف العدوان.وأعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء عن تعرض مركز إيواء تاجوراء للمهاجرين غير الشرعيين لقصف جوي عنيف أودى بحياة عدد كبير من المهاجرين ووقوع إصابات.// انتهى //06:13ت م0007