طرابلس 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على الجهود التي تقوم بها حكومة الوفاق من خلال لجنة الأزمة لتلبية احتياجات الأسر النازحة من مناطق القتال على تخوم العاصمة والتي وصل عددهم إلى أكثر من 125 ألف شخص موزعين على 10 بلديات، داعية إلى ضرورة توفير المتطلبات الضرورية وأماكن إيواء صحية وآمنة لتلك الأسر.ونوهت إلى تلقي وزير الخارجية الليبي محمد سيالة اتصالاً هاتفيًا من نظيره الأردني أيمن الصفدي، موضحة أنه تركز حول قضية المواطنين الأردنيين الثلاثة المختطفين في ليبيا منذ شهر أغسطس من العام الماضي، مبينة تشديد الوزير الأردني على ضرورة عمل السلطات الليبية فورًا على الإفراج عن المواطنين الأردنيين الثلاثة وإعادتهم إلى بلادهم.ونقلت إعلان وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوفاق على العيساوي أنه لن يكون هناك دور في الإعمار للدول والشركات التي شاركت في الحرب على العاصمة، مؤكدًا أن الاقتصاد تجاوز الصدمة الأولى للحرب وما يزال العمل جاريًا على توفير الحد الممكن من حاجة المواطنين.وتطرقت صحف ليبيا إلى اتفاق وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على العمل من أجل توفير خدمات أفضل لــ 6 بلديات بمنطقة طرابلس الكبرى، ويهدف المشروع الممتد لفترة ثلاثة سنوات إلى الإسهام في تقديم خدمات أساسية أفضل على الصعيد المحلي، ودعم السلطات وأجهزة الإدارة المحلية في أداء أدوارها.// انتهى //07:19ت م0009