إسلام آباد 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اتفاق باكستان وروسيا على تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الدفاع والتعاون العسكري بين قواتهما المسلحة.واهتمت بتجديد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان العزم على توسيع شبكة جباية الضرائب لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها باكستان.وأخبرت عن اتفاق باكستان وفرنسا على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.وأشارت إلى لقاء رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه أمس بالأمين العام للأمن والدفاع الوطني الفرنسية كالير لاندايس التي تزور باكستان حالياً.أفغانياً تناقلت صحف باكستان تأكيد الرئاسة الأفغانية بأن الانسحاب الأميركي من البلاد سيتم وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.وعرجت إلى تأثر الحياة والنشاط العام في العاصمة المالية للهند مومباي بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة التي أودت بحياة 27 شخصا، وأدت لعرقلة حركة الملاحة الجوية والسكك الحديدية والطرق البرية.وتطرقت إلى مطالبة الرئيس الصيني من نظيره الأمريكي إبداء ليونة تجاه كوريا الشمالية بما في ذلك تخفيف العقوبات في الوقت المناسب.وأخبرت عن توقيف الشرطة السريلانكية المفتش العام في الشرطة بوجيت جاياسوندارا ووكيل وزارة الدفاع السابق هيماسيري فرناندو، محملة إياهما مسؤولية الفشل في منع وقوع التفجيرات التي أدت إلى مقتل 258 شخصًا.// انتهى //09:11ت م0011