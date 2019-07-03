بيروت 30 شوال 1440 هـ الموافق 3 يوليو 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بنتائج الاجتماعات الذي عقدها أمس مساعد وزير الخارجية الاميركي ديفيد ساترفيلد مع كبار المسؤولين اللبنانيين للبحث في مسألة ترسيم الحدود البحرية في حين تستمر المساعي لاحتواء تداعيات الحوادث الأمنية التي شهدتها بعض مناطق جبل لبنان والتي أدت الى سقوط عدد من القتلى والجرحى.وتحدثت عن اعتقال الجيش الإسرائيلي 15 فلسطينيا خلال مداهمات في الضّفة الغربية المحتلة كما انتشرت قوّات راجلة من جيش الاحتلال في عدد من الأحياء السكنية خاصّة في منطقة الحاووز وحي عيصى واعتقلت شابًا عقب مداهمة منزله في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين.وأشارت صحف الأربعاء إلى إعلان الشرطة الاسترالية أمس توقيف 3 أشخاص يشتبه بأنهم على علاقة بتنظيم داعش الإرهابي لتحضيرهم لاعتداءات تستهدف بعثات دبلوماسية ومراكز شرطة ومنشآت عسكرية.واخبرت عن إعلان وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن أمس أن الرئيس الصيني شي جينبينغ حض نظيره الاميركي دونالد ترامب خلال لقائهما الاسبوع الماضي في اليابان على ابداء ليونة تجاه كوريا الشمالية بما في ذلك تخفيف العقوبات.وتطرقت إلى تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس ايران بأنها تلعب بالنار بعد إعلانها أن مخزونها من اليورانيوم المخصب تجاوز الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي الموقع العام 2015م.//انتهـى//09:25ت م0013