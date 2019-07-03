القاهرة 30 شوال ١٤٤٠ هـ الموافق 03 يوليو ٢٠١٩ م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بالهجوم الإرهابي الذي شنه مليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي وأسفر عن إصابة 9 مدنيين منهم 8 سعوديون باستخدام طائرة مسيرة.وأبرزت إدانة مصر لهذا الهجوم الإرهابي، وتضامنها حكومة وشعبا مع المملكة العربية السعودية ودعمها كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة.وسلطت الصحف الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالاستمرار في التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بما يعزز التحسّن المتواصل في المؤشرات الاقتصادية والمالية، وخفض عجز الموازنة والدين العام، وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.وعرجت على اتهام دمشق، إسرائيل بممارسة إرهاب الدولة، إثر غارات استهدفت مواقع عسكرية عدة وأسفرت وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 15 شخصا بينهم ستة مدنيين.وتناقلت صحف القاهرة تصريحات المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة متوقف على حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية العربية والدولية.وتحدثت عن مصرع 14 شخصا على متن غواصة أبحاث روسية في "حريق غازي" غامض اندلع أثناء قيامهم بإجراء مسح لقاع البحر في المياه الروسية.//انتهى//09:46ت م0017