الطائف 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف خطة فرضية لحريق في خزانات الهيدروليك بمكينة الحفر الخاصة بمشروع نفق تحلية المياه الجديد بالكر، بمشاركة شركة المياه الوطنية وإحدى الشركات الخاصة.وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف, أن الخطة تهدف إلى التأكد من جاهزية فرق الدفاع المدني وقياس سرعة الاستجابة ومعرفة المداخل والمخارج والطرق ومدى فاعلية اشتراطات السلامة بالموقع, والتأكد من جاهزية منسوبي ومسؤولي الأمن والسلامة في الشركة الخاصة للتعامل مع حالات الطوارئ، والوقوف على استعداد الجهات المشاركة المنفذة لأعمال وتدابير الدفاع المدني أثناء حالات الطوارئ, وقيام كل جهة بالمهام والواجبات المحددة لها.// انتهى //10:02ت م0020