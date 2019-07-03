بيلو هوريزونتي 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واستأهل منتخب البرازيل إلى المباراة النهائية من بطولة كوبا أميركا لكرة القدم بفوزها على الأرجنتين بهدفين دون رد في بيلو هوريزونتي.وسجل غابريال جيزوس الهدف الأول بالدقيقة (19) وروبرتو فيرمينيو بالدقيقة (71)، وبذلك تلتقي البرازيل التي تسعى إلى احراز لقبها القاري التاسع، في المباراة النهائية الأحد المقبل مع الفائز في نصف النهائي الآخر بين تشيلي والبيرو المقرر مساء الاربعاء بتوقيت البرازيل.// انتهى //10:54ت م0032