أبها 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسدشن محافظ أحد رفيدة متعب بن ناصر المتعب أمس، المعرض الإلكتروني الأول للخدمات الحكومية، الذي يقام بحديقة الحزم على طريق الملك عبدالله الرابط بين مدينتي أبها ومحافظة أحد رفيدة.وقدم رئيس بلدية أحد رفيدة محمد بن سالم الوادعي، شرحاً عن محتويات المعرض الذي تشارك فيه عدة جهات حكومية منها إدارة التعليم بعسير، وفرع وزارة العدل، وفرع مركز المعلومات الوطني، وفرع وزارة التجارة والاستثمار، وغرفة أبها، ومكتب الأحوال المدنية بمحافظة أحد رفيدة، وهي الجهات التي تنفذ أعمالها اليومية عن طريق الخدمات الإلكترونية.وأشار الوادعي إلى أن المعرض يهدف إلى إطلاع جميع فئات المجتمع على سبل الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الحديثة التي تطبقها الجهات المشاركة، وعرض أبرز مجالات التقنية الحديثة التي تتيح للمستفيدين خدمات متطورة توفر الوقت والجهد.من جهته أبان مدير تقنية المعلومات ببلدية أحد رفيدة مسفر آل طوق، أن المعرض الذي يستمر لمدة 10 أيام، يهدف إلى إبراز خطط وبرامج التحول نحو المجتمع المعلوماتي، والعمل على تحقيق أهداف التحول الوطني، والإجابة على استفسارات المواطنين والمستفيدين، مما يساعد على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وبالتالي تحسين الإنتاجية وصولاً لتحقيق الأهداف الشاملة للتنمية المستدامة.// انتهى //10:56ت م0033