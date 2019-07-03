الدوادمي 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسنفذت شعبة جوازات محافظة الدوادمي حملة توعوية بأهمية المحافظة على جواز السفر تحت عنوان "لتسعد بسفرك .. اهتم بجوازك ".وشملت الحملة مسيرة توعوية شارك فيها دراجي الدوادمي والأجهزة الأمنية، التي انطلقت من مبنى شعبة جوازات محافظة الدوادمي وصولاً إلى المدخل الشرقي للمحافظة.وتهدف المسيرة إلى توعية المواطنين الراغبين بالسفر إلى خارج المملكة بأهمية المحافظة على وثائق السفر وتعريفهم بالأنظمة والتعليمات الخاصة بجواز السفر السعودي، وقوانين وأنظمة الدول المسافرين لها حتى لا يتعرضوا للمسالة، تجنباً لتطبيق العقوبات النظامية المترتبة على ذلك، وحثهم على التخطيط الجيد للسفر بوقت كاف.// انتهى //11:02ت م0036