لندن 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليه 2019 م واسنفذت طائرات النظام السوري الحربية عدة غارات جوية صباح اليوم الأربعاء استهدفت مواقع في ركايا سجنة وحيش وبابولين ضمن القطاع الجنوبي من ريف إدلب و محيط الفوج 46 بريف حلب الغربي فيما استهدف الطيران الروسي صباح اليوم مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي .وألقى الطيران المروحي 4 براميل متفجرة على محور كبانة بجبل الأكراد .وشنت طائرات روسية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره العاصمة البريطانية، عدة غارات جوية بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء على مناطق في حرش منطقة الحمامة بريف مدينة جسر الشغور حيث استهدفت معسكراً لتنظيم "هيئة تحرير الشام" فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية .كما قصفت قوات النظام بأكثر من 150 قذيفة صاروخية ومدفعية مواقع في اللطامنة وكفرزيتا ولطمين بريف حماه الشمالي وسفوهن وبعربو وحسانة والنقير وعابدين و محيط خان شيخون بريف إدلب الجنوبي وزمار وجزرايا بجنوب حلب.// انتهى //11:05ت م0037