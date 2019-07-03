رام الله 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أسيرا محررا من قرية جفنا، وفتشت عددا من المنازل في حيي بطن الهوى والطيرة في مدينة رام الله.وأفادت مصادر محلية في رام الله ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أحمد عدنان الكنش، بعد أن داهمت منزله وفتشته.وفي السياق، داهمت تلك القوات عددا من المنازل في حيي بطن الهوى والطيرة بمدينة رام الله، وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.// انتهى //11:05ت م0038