القاهرة 30 شوال ١٤٤٠ هـ الموافق 03 يوليو ٢٠١٩ م واسوصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون العربية خليل الذوادي في إطار الجهود والإتصالات التي تقوم بها مع المجلس العسكري الإنتقالي وممثلي القوى السياسية والمدنية لتشجيع الأطراف السودانية على إستئناف الحوار الهادف الى التوافق على ترتيبات الإنتقال إلى سلطة مدنية في السودان.وكان الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط قد كلف الوفد بالتوجه مجدداً الى الخرطوم ليجري سلسلة من اللقاءات مع الأطراف السودانية، وذلك متابعة للزيارة التي كان الأمين العام قد قام بها للسودان في 16 يونيو الماضي.//انتهى//11:08ت م0039