الجزائر 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالخطاب الذي سيوجهه رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح للجزائريين مساء غد الخميس، عشية الاحتفال بالذكرى 57 لاستقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي، مشيرة إلى أنه سيتضمن قرارات جديدة من شأنها إقناع المعارضة بالحوار من أجل الخروج من الأزمة وتنظيم انتخابات رئاسية بأقرب الأجال.وتطرقت إلى تأكيد الناطق باسم الجيش الليبي احمد المسماري أن قواته تنتظر أوامر المشير خليفة حفتر لاقتحام مدينة غريان واستعادة السيطرة عليها تمهيدًا للتقدم نحو العاصمة طرابلس لاحقًا.وأخبرت عن سقوط عشرات من عناصر جماعة الحوثي الإرهابية بين قتيل وأسير خلال عمليات نوعية للقوات اليمنية والتحالف العربي أول أمس، بمحافظات تعز وصعدة والحديدة.وفي متفراقات دولية أخرى تحدثت صحف الأربعاء عن مصرع 14 شخصا كانوا على متن غواصة أبحاث روسية أثناء روتينية في المياه الاقليمية الروسية.// انتهى //11:14ت م0040