مكة المكرمة 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام أمس، درس في شرح تفسير الإمام البغوي "معالم التنزيل"، ألقاه الشيخ الدكتور طلال بن محمد أبو النور، وذلك بالمسجد الحرام.وقال الدكتور أبو النور: إن القرآن هو كتاب الله الذي أمرنا بقراءته والاستماع له وإسماعه للغير وتدبره, وإننا مطالبون بالإيمان والتصديق بالحق الذي جاء به, وعلى العبد الذي يستمع لكلام ربه أن يقول: سمعت وأطعت فتنقاد جوارحه وفق هدي القرآن، فمن جعله أمامه قاده للهدى والجنة, ومن جعله خلفه زجّه في النار والعياذ بالله, قال عز وجل: ﴿ فَمَن تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوفٌ عَلَيهِم وَلا هُم يَحزَنونَ﴾ وقال سبحانه: ﴿قالَ اهبِطا مِنها جَميعًا بَعضُكُم لِبَعضٍ عَدُوٌّ فَإِمّا يَأتِيَنَّكُم مِنّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشقى﴾, وغاية وحكمة الوجود للإنسان أجاب عنها القرآن، قال الله تعالى: ﴿وَما خَلَقتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلّا لِيَعبُدونِ﴾ وقال سبحانه: ﴿الَّذي خَلَقَ المَوتَ وَالحَياةَ لِيَبلُوَكُم أَيُّكُم أَحسَنُ عَمَلًا وَهُوَ العَزيزُ الغَفورُ﴾.وفي ختام الدرس قام الدكتور بالإجابة على أسئلة الطلاب وملاحظاتهم واستفساراتهم.من جانبه أوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام ماجد بن صالح السعيدي، أن الدرس يأتي ضمن البرنامج العلمي الدائم في المسجد الحرام الذي تنظمه الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، لنشر العلم الشرعي النافع لقاصدي بيت الله الحرام .// انتهى //11:16ت م0041