الرياض 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسقدمت أقسام الإسعاف والطوارئ بالمستشفيات التابعة لمنطقة الرياض خدماتها لـ 1.071.012 مراجعًا، وذلك خلال الفترة من 1/ 1 / 2019 م، وحتى 20/ 6 / 2019 م.وبينت "صحة الرياض" أن مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج سجل أكبر عدد من الحالات الصحية الطارئة وذلك بإجمالي (79586) حالة، فيما جاء مستشفى الدوادمي العام في المرتبة الثانية من حيث عدد الحالات بعدد (72910) حالات صحية طارئة، فيما حلّ مستشفى الزلفي العام في المرتبة الثالثة بعدد (72880) حالة طارئة، ثم مستشفى القويعية العام رابعًا بـ (65195) حالة طارئة، بينما جاء مستشفى الملك خالد بالمجمع في المرتبة الخامسة بعدد (63221) حالة صحية طارئة.وبينت أن مستشفى الصحة النفسية بالخرج سجل أقل الحالات الطارئة، وذلك بعدد (1034) حالة صحية طارئة.// انتهى //11:17ت م0042