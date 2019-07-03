بريدة 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم، بالتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأحد القادم، ورشة عمل بعنوان "الاشتراطات البيئية المناسبة للكسارات"، وذلك في مقر الغرفة ببريدة.وبين مدير إدارة اللجان القطاعية بالغرفة سليمان القفاري، أن الورشة تهدف إلى توعية أصحاب المنشآت العاملة في مجال الكسارات في المنطقة، بالاشتراطات والأنظمة الخاصة بآليات عمل الكسارات والأماكن المخصصة لها، مشيراً إلى أنه سيتم مناقشة وتوضيح اللوائح والغرامات والمشاكل والتحديات التي تواجه المنشآت العاملة في الكسارات، والسعي إلى وصول حل يضمن الأمن البيئي والتوازن بين التنمية والمحافظة على البيئة.// انتهى //11:27ت م0044