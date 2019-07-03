المدينة المنورة 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسقام مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة قيس بن عبدالحميد المعيقلي أمس، بزيارة لجمعية المكفوفين الخيرية "رؤية"، التقى خلالها مدير البرامج والإعلام ماهر الجهني، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.واطلع مدير عام الفرع على أقسام الجمعية، وسير العمل فيها، كما تم تقديم عرض مرئي عن أعمال الجمعية، وجميع الإنجازات التي قامت بها خلال السنوات الماضية، وما تهدف إليه من خدمات لمنسوبي الجمعية ومستفيديها.وأكد المعيقلي أن الأشخاص ذوي الإعاقة "المكفوفين" فئة غالية على قلوبنا، ودعمهم بالزيارات واللقاءات الدورية والاطلاع على إنجازاتهم والأعمال التي يقومون بها واجبٌ علينا، يؤكد ذلك ما توليه حكومتنا الرشيدة من أهميَّة قصوى لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، والدعم الدائم والمستمر لجمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والعاملين فيها ومنسوبيها، وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم، وتسخير جميع الإمكانات الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجههم.// انتهى //11:32ت م0045