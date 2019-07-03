رام الله 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على أن المملكة ستظل رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين و على أن حق الفلسطينيين وذرياتهم في العودة إلى وطنهم غير قابل للتصرف وهو من الحقوق الثابتة والراسخة ولا ينقضي بمرور الزمان ولا يسقط بالتقادم، لأنه حق إنساني وأخلاقي و قانوني وسياسي كفلته القرارات الدولية.وسلطت الصحف الضوء على قرار "اليونسكو"تثبت كنيسة المهد كموقع تراث عالمي وتزيله من القائمة المهددة بالخطر.و أوردت خبر تمدّيد سلطات الاحتلال اعتقال 12 مقدسياً من حي جبل الزيتون/الطور المُطل على القدس القديمة،حتى اليوم الثلاثاء لتقديمهم الى المحكمة غربي القدس المحتلة.وتحدثت صحف فلسطين عن مطالبة المندوب المراقب لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، مجلس الأمن الدولي بإدانة جريمة حفر الأنفاق في القدس.وتابعت ادانة منظمة التعاون الإسلامي افتتاح سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفق أسفل بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى .// انتهى //11:33ت م0046