جيزان 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسأجرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم، المقابلات الشخصية لـ 165 مرشحاً ومرشحةً لشغل الوظائف التعليمية الذين تم توجيههم لمنطقة جازان، وذلك بمركز القيادات "بنين" ومجمع الإدارات النسائية "بنات".ورحب المدير عام تعليم جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري بالمعلمين المرشحين، مبرزاً مكانة المعلم الكبيرة والدور الكبير الذي يؤديه في خدمة المجتمع وبناء الوطن والمساهمة في تنميته وتنشئة الأجيال القادمة التي ستحقق رؤية المملكة 2030 ، مبيناً أن الإدارة ستعمل على توفير جميع المتطلبات لإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة ، متمنياً لهم التوفيق في أداء الرسالة السامية التي يحملونها.من جانبها رحبت المساعدة للشؤون التعليمية رحاب بنت زيلعي مسلم بالمعلمات المرشحات بتعليم جازان ، متمنية لهن التوفيق في عملهن ، مؤكدة على تسخير الجهود كافة لتسهيل إجراءاتهن ، مقدمة الشكر لإدارة المعلمين على جهودهم الكبيرة وتواصلهم الدائم مع المرشحين والمرشحات حتى إنهاء كافة الإجراءات .يذكر أن الإدارة قدمت العديد من الخدمات تسهيلاً للمعلمين والمعلمات كتوفير وسائل النقل والتواصل مع الشؤون الصحية لتسهيل إجراءات التحليل الطبي وتقديم جميع ما يحتاجه المعلم والمعلمة لإنهاء جميع الأوراق المطلوبة.// انتهى //12:44ت م0078