تبوك 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسعقد المجلس البلدي بمحافظة حقل أمس، جلسته الـ 44، برئاسة نائب رئيس المجلس البلدي عمر طلال أبو العز, بحضور رئيس بلدية محافظة حقل المهندس عبد الله سليم العمرني، وأعضاء المجلس وذلك بمقر المجلس بالمحافظة.وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس البلدي عطية الدبر، أن الاجتماع ناقش عدداً من المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس، إضافةً إلى عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الاجتماعات، مضيفاً بأن المجلس وافق على عدد من الاقتراحات والرفع بها لبلدية المحافظة.// انتهى //12:44ت م0079