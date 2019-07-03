أبها 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير، تنظم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، النسخة الثالثة من "مؤتمر عسير الصحي"، وذلك خلال الفترة من 29 – 27 يوليو الجاري بفندق قصر أبها.وأوضح المتحدث الرسمي بصحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أن إقامة فعاليات المؤتمر في موسم الصيف، تأتي ضمن أهم مشاركات المديرية في تفعيل مبادرة حسن الوفادة "مرحباً ألف في عسير"، وذلك من خلال استقطاب المهتمين بمحاور المؤتمر المتنوعة من مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن المؤتمر يعـد منصة علمية لجميع القطاعات الصحية في منطقة عسير، والحكومية، والخاصة، والأكاديمية، والتدريبية، إضافةً إلى الممارسين الصحيين، والمهتمين والمستثمرين في المجال الصحي، مؤكداً أن المؤتمر يتميز بتركيزه على كل ما هو جديد في عالم الطب على مدى ثلاثة أيام.يذكر أن صحة عسير بدأت في تدشين عدد من الفعاليات المجتمعية المصاحبة للمؤتمر، وذلك في عدد من المجمعات التجارية والمنتزهات والمراكز والمحافظات.// انتهى //12:45ت م0081