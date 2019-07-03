أبها 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسشهد محافظ خميس مشيط خالد بن عبد العزيز بن مشيط، ومدير عام التعليم بمنطقة عسير سعد الجوني أمس، فعاليات مهرجان "حسن الوفادة" وتلوين أكبر شعار للمناسبة، الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم في المنطقة، في ممشى طريق الرياض بالمحافظة، بمشاركة 300 طالب وطالبة.وأوضح الجوِني أن الفعالية تأتي ضمن مناشط الإدارة لتفعيل مبادرة "حسن الوفادة" التي وجه بتنفيذها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة عسير، تحت شعار "مرحبا ألف في عسير"، لتقديم رسالة وطنية وأخلاقية في المحافظة على قيم الوطن والذوق العام.من جهة أخرى أطلق المدير العام للتعليم في المنطقة، برامج أندية الحي للبنات بخميس مشيط، ضمن برنامج "إجازتي4"، و"تعليمكم ترفيه2"، في مركز الراشد مول بأبها .// انتهى //12:48ت م0083