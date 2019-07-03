عام / " الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على منطقة جازان
الأربعاء 1440/10/30 هـ الموافق 2019/07/03 م واس
جيزان 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان و محافظات، أبو عريش و أحد المسارحة، و الحرث، و الدائر بني مالك، و الدرب، و الريث، و الطوال، و العارضة، و العيدابي، و بيش، و صامطة، و صبيا، و ضمد، و فيفا، و هروب، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
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12:50ت م
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