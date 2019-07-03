جيزان 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان و محافظات، أبو عريش و أحد المسارحة، و الحرث، و الدائر بني مالك، و الدرب، و الريث، و الطوال، و العارضة، و العيدابي، و بيش، و صامطة، و صبيا، و ضمد، و فيفا، و هروب، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //12:50ت م0084