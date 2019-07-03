الرياض 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واساعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، مجلس إدارة نادي أحد بمنطقة المدينة المنورة لمدة 4 سنوات ، برئاسة حمود بن سعد العوفي .ويضم مجلس الإدارة في عضويته سلامة بن سلمان اللهيبي (نائباً للرئيس) ، وسعود بن سعد الحربي ، وعبدالله بن يوسف الحربي ، وفهد بن عليان المغير ، وعبدالرحمن بن عوض باعبيد ، وحامد بن سعد العوفي ، وماجد بن رويفد الصاعدي ، وخليل بن إبراهيم أنديجاني .// انتهى //12:50ت م0085