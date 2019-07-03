القاهرة 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسأعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم عن تنفيذ عناصر من القوات البحرية المصرية والهندية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك أثناء زيارة السفينة الهندية "INS-TARKASH" لميناء الإسكندرية، بمشاركة الفرقاطة المصرية "دمياط".وشمل التدريب عددا من الأنشطة، منها التدريب على تعزيز إجراءات الأمن البحري وحماية خطوط المواصلات البحرية، وإدارة أعمال قتال هجومية ودفاعية مع إجراء تدريبات متنوعة باستخدام الطائرات العمودية لتعزيز أعمال قتال التشكيلات البحرية.// انتهى //12:50ت م0086