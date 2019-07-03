دومة الجندل 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسعقد المجلس البلدي بمحافظة دومة الجندل أمس، جلسته الثانية والخمسين، برئاسة الدكتور نواف بن عبدالكريم السالم، بحضور أعضاء المجلس بمقر المجلس.وافتتح المجلس جلسته بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، لتدشينهم مشروع إعداد استراتيجية تطوير منطقة الجوف، التي يعول عليه كثيراً في تطوير المنطقة وفق أسس علمية ومنهجية.واستعرض رئيس البلدية المهندس فهد بن إبراهيم العنزي، مجموعة من أعمال البلدية والرؤى التي تعمل البلدية على ترجمتها إلى واقع ينعكس على تطوير المحافظة والمراكز، كما حدد المجلس العديد من الأولويات سيناقشها المجلس مع أمين منطقة الجوف، وأقر المجلس زيارة مدير عام النقل بالمنطقة ومناقشة عدداً من الموضوعات لخدمة المحافظة والمراكز.بعد ذلك تم عرض ومناقشة مقترحات أعضاء المجلس حول احتياجات بعض الأحياء والمخططات من الخدمات البلدية، واتخذ المجلس التوصيات المناسبة بهذا الشأن، ومناقشة مقترحات المواطنين واتخذ المجلس التوصيات المناسبة حيال هذه الطلبات ومتابعتها مع البلدية.// انتهى //12:51ت م0087