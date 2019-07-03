بيروت 30 شوال 1440 هـ الموافق 3 يوليو 2019 م واسالتقى وزير المال اللبناني علي حسن خليل اليوم في بيروت عميد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي ميرزا حسن والمستشار الأول للمدير التنفيذي ندى مفرج.وجرى خلال اللقاء عرض للمشاريع المشتركة بين لبنان والبنك الدولي حيث تم التأكيد على دعم البنك الدولي المستمر للبنان من جهة ومن جهة أخرى ضرورة إشراك القطاع الخاص في تطوير المشاريع العامة في لبنان.// انتهـى//12:51ت م0088