القريات 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واساستقبل مدير تعليم القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي اليوم, المعلمين الجدد مرحبا بهم في محافظة القريات، مؤكدا على الدور السامي المناط بالمعلم ودوره في بناء الوطن وتربية الأجيال وتنشئتهم وفق المبادئ الإسلامية.من جانب آخر تابع الدكتور الثبيتي سير أعمال اليوم الأول من إجراء المقابلات الشخصية للمعلمين وتنظيم اللجان، موجها بتقديم الخدمات والرعاية للمعلمين والمعلمات المعينين حديثا وتسهيل الإجراءات.وأوضح مدير شؤون المعلمين سعد المالكي أن شؤون المعلمين أعدت استقبالا حافلا للمعلمين وجهزت الحافلات الخاصة بنقل المعلمين من السكن إلى مقر المقابلات ومن ثم إلى مستشفى الملك فيصل بالقريات لإنهاء الكشف الطبي، مبينا أن المقابلات تسير بشكل ميسر متمنيا للمعلمين التوفيق.// انتهى //12:52ت م0089