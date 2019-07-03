حجة 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسجرى أمس توزيع 300 سلة غذائية، 22 طنًا و200 كيلو غرام، للنازحين والمتضررين في قرى الجعدة و التنابكة و الطينة و بني فائد و الغرزه، التابعة لمديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، استفاد منها 1,800 فرد، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.ويأتي ذلك في إطار الدعم السعودي المتواصل للشعب اليمني الشقيق في مختلف المحافظات والمدن.// انتهى //12:53ت م0090