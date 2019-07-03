روما 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسأعيد انتخاب الكويت مجددا اليوم الاربعاء لعضوية المجلس المستقل الرئاسي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) وممثلة لمجموعة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا للمرة الثالثة وحتى نهاية 2020.وذكرت مندوبية الكويت الدائمة بالمنظمة في بيان أن ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة انتخبوا الكويت لعضوية "المجلس المستقل" المكون من 49 دولة للفترة من يوليو 2019 الى ديسمبر 2020 في مستهل الدورة 162 للمجلس.ويمثل مجلس المنظمة المجموعات الاقليمية وبينها مجموعة اقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا التي تترأسها وتمثلها الكويت في دورتها الحالية.وهذه هي المرة الثالثة التي تنتخب الكويت لعضوية المجلس الرئاسي لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) بعد أن نالت عضويته في الفترتين من 2007 إلى 2010 ومن 2015 إلى 2018 وتولت منذ 2016 الى 2018 لأول مرة رئاسة المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي.// انتهى //12:57ت م0091