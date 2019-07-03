أبها 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسينظم فرع جمعية الثقافة والفنون بأبها غدا، أمسية شعرية نسائية ضمن فعاليات "ملتقى حسن الوفادة " بمشاركة الشاعرتان عزيزة آل ثامر و فاطمة الأحمري وإدارة نجلاء الشهري، وذلك في مقر الفرع في مركز الملك فهد الثقافي بقرية "المفتاحة".وأوضح مدير فرع الجمعية بأبها أحمد السروي أن هذه الأمسية جاءت لإبراز الإبداعات النسائية في الشعر.// انتهى //13:35ت م0117