رياضي / ختام برنامج التنشيط السياحي الرياضي بعسير
الأربعاء 1440/10/30 هـ الموافق 2019/07/03 م واس
الرياض 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واس
اختتم أمس، برنامج النشاط الرياضي الشبابي " مهرجان التنشيط السياحي الأول " ، الذي أقامته الهيئة العامة للرياضة في منطقة عسير ، بمشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع.
وهدف البرنامج الذي أقيم على مدى أربعة أيام لتفعيل ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة وتعزيزها بين أوساط المجتمع ، ضمن مبادرات وبرامج الهيئة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 ، حيث شمل البرنامج على فعاليات رياضية متنوعة أقيمت في حديقة المطار .
وفي ختام النشاط الرياضي كرمت هيئة الرياضة المشاركين والمشاركات في الفعاليات والأنشطة ، وسط حضور جماهيري غفير.
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13:40ت م
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