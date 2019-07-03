الرياض 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واساختتم أمس، برنامج النشاط الرياضي الشبابي " مهرجان التنشيط السياحي الأول " ، الذي أقامته الهيئة العامة للرياضة في منطقة عسير ، بمشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع.وهدف البرنامج الذي أقيم على مدى أربعة أيام لتفعيل ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة وتعزيزها بين أوساط المجتمع ، ضمن مبادرات وبرامج الهيئة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 ، حيث شمل البرنامج على فعاليات رياضية متنوعة أقيمت في حديقة المطار .وفي ختام النشاط الرياضي كرمت هيئة الرياضة المشاركين والمشاركات في الفعاليات والأنشطة ، وسط حضور جماهيري غفير.// انتهى //13:40ت م0118