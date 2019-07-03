تبوك 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسقلّد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه اليوم، مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة اللواء مهندس أحمد بن محمد الشهراني رتبته الجديدة بعد صدور الموافقة السامية بترقيته إلى رتبة لواء.وتمنى سموه للواء الشهراني دوام التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.من جهته أعرب اللواء الشهراني عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك، سائلاً الله أن يوفقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن// انتهى //13:43ت م0120