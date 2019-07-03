سكاكا 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسرأس وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبد الله آل سلطان في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم, اجتماع لجنة التوطين, بحضور مدير عام التوطين المناطق بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس سعد بن علي الغامدي, ومديري الجهات ذات العلاقة .وفي مستهل الاجتماع أكد آل سلطان توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وسمو نائبه على ضرورة إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة لأبنائنا وبناتنا في مجالات عدة، من خلال تفعيل لجنة التوطين مع الجهات ذات العلاقة .وجرى خلال الاجتماع استعراض سير عمل البرنامج في منطقة الجوف وما حققه من نتائج خلال الفترة الماضية لبعض التخصصات في المحال التجارية، إلى جانب بحث كل ما يتعلق بالبرامج الخاصة بالحرفية والمهنية في مختلف المجالات والخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لأبناء المنطقة، إضافة إلى العمل في المشاريع الخاصة وغيرها ودعم أبناء الوطن للدخول في سوق العمل والعمل في مختلف الحرف والمهن والمجالات التجارية والاستثمارية وفق الآليات والبرامج المعدة من قبل الوزارة.وأعرب مدير عام التوطين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعمهما ومتابعتهما لجميع جهود الوزارة بالمنطقة، في هذا الجانب، مؤكداً أن المنطقة واعدة من خلال تمكين الشباب والشابات وانخراطهم في سوق العمل، مضيفًا أن الوزارة تسعى إلى تحقيق تطلعات ورؤى ولاة الأمر، - حفظهم الله -.وفي نهاية الاجتماع قدم وكيل إمارة منطقة الجوف الشكر لمدير عام التوطين المناطق ولأعضاء اللجان, متمنيًا لهم التوفيق في إنجاح هذا العمل الوطني الذي من شأنه الأخذ بيد شباب وبنات الوطن الغالي لممارسة أعمالهم وإيجاد دخل مادي يضمن لهم العيش الكريم وتنمية قدراتهم لإدارة مشاريعهم الخاصة وفتح الفرص أمامهم ليصبحوا من رواد الأعمال.// انتهى //13:55ت م0123