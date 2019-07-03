الباحة 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسانطلقت أمس، فعاليات المهرجان التقني الصيفي "هواية ومهارة" لأبناء منطقة الباحة الذي تنظمه الكلية التقنية بالمنطقة، تحت إشراف صندوق المتدربين الرئيسي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.ويتضمن المهرجان الذي يقام في الكلية التقنية بالباحة وقسم الحاسب الآلي ببلجرشي، عدد كبير من البرامج التقنية والمهنية والبرامج التوعوية والرياضية، التي تهدف إلى حفظ أوقات شباب المنطقة وتوعيتهم بالأعمال المهنية والتقنية والدور الذي تلعبه هذه الأعمال لتحقيق رؤية اقتصاد مزدهر ووطن طموح.يذكر أن عدد الملتحقين بالمهرجان حتى الآن ٦٤ مستفيداً، يتم تدريبهم على ١١ برنامجاً تقنياً، وبرامج رياضية وترفيهية عديدة، وبعض الندوات التوجيهية والتثقيفية.// انتهى //13:55ت م0124