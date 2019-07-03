الرياض 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسحذرت المديرية العامة للدفاع المدني من خطورة سباحة الأطفال في الاستراحات , مشددة على أولياء الأمور ضرورة التأكد من اشتراطات السلامة للمسابح ومتابعة أبنائهم عند ممارسة السباحة والحرص على اتباع السلامة العامة داخل المسابح.وأشارت إلى أن المتابعة لا تكفي ولا يمكن من خلالها السيطرة على الأطفال في ظل كثرة حركتهم داخل أروقة الاستراحات، مذكرا بالإجراءات الاستباقية التي يجب على أولياء الأمور اتخاذها في الاستراحات في الساعة الأولى من الوصول, من خلال التأكد تماما أن الممر المؤدي إلى المسبح مغلق ولا يمكن الأطفال أن يعبروا للمسبح, وأن تتم توعية الأطفال بالممارسات الخاطئة في المسابح ومنعهم منها, والحرص على مراقبتهم أثناء استخدامهم للمسابح.كما شددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة اتباع كافة الإرشادات التي تحد من وقوع حوادث الغرق وعدم الاستهانة بمفهوم السلامة والتقيد بالتعليمات والإرشادات الوقائية الخاصة بممارسة رياضة السباحة تجنبا لحوادث الغرق التي يكثر وقوعها خلال فصل والصيف.وأهابت بالمواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغات المسابح المخالفة لاشتراطات السلامة عبر تطبيق سلامتي , متمنياً السلامة للجميع .‏// انتهى //14:11ت م0126