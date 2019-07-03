سكاكا 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واساستقبل وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" المكلف المهندس إبراهيم بن عبدالعزيز نياز، والوفد المرافق له .وجرى خلال الاستقبال تأكيد العمل على الاتفاقية التي تم التوقيع عليها برعاية سمو أمير المنطقة, إلى جانب استعراض المهام والأهداف التي اشتملت على قياس أداء في الأجهزة الحكومية من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة لها لدعم كفايتها وفاعليتها، وإعداد تقارير دورية حول نتائج أدائها.// انتهى //14:32ت م0128