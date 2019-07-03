بريدة 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واستطلق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم خلال الفترة 4-29 ذو القعدة 1440هـ جملة من البرامج التدريبية ضمن برامج التطوير المهني الصيفية لشاغلي الوظائف التعليمية بقطاعي البنين والبنات، حيث اعتمدت إدارة التدريب والابتعاث بالقطاعين 166 برنامجًا تدريبيًا تستهدف فيه 4768 متدربًا ومتدربة من مختلف التشكيلات المدرسية.وأوضح المدير العام للتعليم بالقصيم صالح بن عبد الرحمن الجاسر, أن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية تقدم برامج تطويرية نوعية للمعلمين والمعلمات بما يتوافق مع احتياجاتهم وتخصصاتهم، كون التدريب أداة للتطوير وبناء المهارة وصنع الفارق وصقل المواهب نحو الارتقاء بالأداء التعليمي، مشيرًا إلى أن الإقبال الذي تشهده برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية تؤكد الدافعية والإيجابية لدى كافة شرائح شاغلي الوظائف التعليمية بالقطاعين للسعي إلى تطوير الأداء المهني لديهم، نحو أفضل الممارسات التعليمية.من جانبه بين مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث (بنين) محمد الربيش, أنه تم تخصيص 99 برنامجًا تدريبيًا منوعًا لـ 2680 متدربًا من شاغلي الوظائف التعليمية في قطاع البنين، سيتولى تنفيذها 33 مدربًا من خلال أربع مقرات تدريبية تسهيلًا للمتدربين، تتمثل بمقر إدارة التدريب التربوي ومكاتب التعليم في شمال وجنوب بريدة وقصيباء، مبينًا أنه تم تجهيز القاعات التدريبية كافة لاستقبال المتدربين في أجواء نموذجية.وأشارت مديرة التدريب التربوي (بنات) بشرى العنزي أن عدد المسجلات بالبرامج 2088 متدربة، في 67 برنامجًا تدريبيًا تتمثل في برامج الطفولة المبكرة، ومناهج وطرق التدريس، والقيادة، والتعليم الإلكتروني وتقنيات التعلم ، مبينةً أن 26 مدربة مختصة سيقدمن الحقائب التدريبية خلال فترة الإجازة الصيفية بمقر إدارة التدريب التربوي الذي تم تهيئة كافة القاعات التدريبية بما يحقق نجاح البرامج .// انتهى //14:33ت م0130