الياض 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور يوسف بن مسفر السيالي.وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.// انتهى //14:35ت م0131